شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بنطلون – بنت عمرو دياب اكتسحت رانيا يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت نور دياب،مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت نور الأنظار بإطلالة مميزة مرتدية ميني جيب كاروهات باللون الغامق،وجاكيت طويل بدرجات متداخلة من البيج واللافندر، وأضافت لمسات بسيطة من الاكسسوارات الناعمة التي تلائم إطلالتها.

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.