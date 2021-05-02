شكرا لقرائتكم خبر عن بالملابس الداخلية – اتفرج إنجي خوري تظهر مناطقها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري عبر صفحتها بإنستغرام مجموعة صور لها ظهرت بها بإطلالة خادشة مرتدية ملابس داخلية شفافة، مع حركات ايحائية تجاوزت بها الخطوط الحمراء، مما جعل المتابعين يطالبون بوقفها عند حدها وحبسها بتهمة نشر الرذيلة والتصرفات اللااخلاقية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتجاوز بها انجي خوري الحدود، فأغلب إطلالاتها وصورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل تخدش الحياء العام، حيث تتعمد ابراز مفاتنها، وإغراء المتابعين والتحريض على الرذيلة حسب راي متابعيها.

ويذكر انه تم تداول تقارير عن صحف لبنانية أن النيابة العامة السورية، أمرت بالتحقيق مع إنجي خوري بعد توجيه تهم قضايا الأداب، والسب والذم والتشهير لها، ودخولها الأراضي اللبنانية لأكثر من مرة. من غير علم الجهات الحكومية.