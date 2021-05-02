شكرا لقرائتكم خبر عن بأفخاذ عارية – نسرين طافش هتخليك تتجنن رسمي فهمي نظمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها في إنستغرام، نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور، ظهرت بها بإطلالات جميلة وساحرة، حيث إرتدت فستان أسود قصير جدا وكيلون أسود، وسدلت شعرها مع مكياج ناعم، ولاقت صورتها إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحرها.

ويذكر ان الفنانة نسرين طافش قد أعلنت في وقت سابق فسخ خطوبتها بسبب عدم التوافق الروحي والفكري، حسب قولها، وأكدت انها كانت تعيش قصة حب، ولكن لم يكتمل الموضوع، مؤكدة انها كانت تحلم بالأمومة، وكان هذا احد الأسباب لإقبالها على الخطوبة والزواج الذي لم يكتمل.

ويذكر أن الفنانة نسرين طافش تشارك في الدرامة الرمضانية من خلال مسلسل «المداح»، الذي يضم عددا كبيرا من النجوم، وإعتمدت في هذا المسلسل على «لوك» العباءة والحجاب، وهو لوك جديد لم تظهر به في أعمالها الدرامية السابقة، ويدور المسلسل في إطار من الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.