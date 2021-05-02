شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – رامز جلال يضرب فنانة مشهورة في منطقة حساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة السعودية ريم عبد الله إلى سيل من طلقات الفنان رامز جلال، خلال لعبة “بينت بول” في برنامج المقالب “رامز عقله طار”.

ووجه رامز جلال كلمة للمشاهدين قبل مواجهة ريم عبد الله قائلا :”أستسمحكم حأضرب البنت دي بلا شفقة،” وبالفعل وجه عددا كبيرا من الطلقات نحو مؤخرة الفنانة حولت لون البنطلون وأكمام قميصها إلى اللون الأخضر، لكن ريم عبد الله صمدت وواصلت اللعب رغم إصاباتها المتكررة.

وبكت ريم عبد الله بشدة وانهارت بعدما دخلت كبسولة رامز جلال، ليقوم باستفزازها وإلقائها من الكبسولة داخل حمام السباحة.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ويأتي من بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.