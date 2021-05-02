علي ربيع يصدم الجمهور في أحدث ظهور له.. لن تصدق ما فعل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة كبيرة من الجدل أثارها الفنان الكوميدي علي ربيع نجم عروض «مسرح مصر» في أحدث ظهور له، حيث فاجئ جمهوره بحلاقة شعره.

وظهر الفنان علي ربيع الصورة عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بدون شعره الطويل، إلا أنه حذفها بعد دقائق.

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وعلق على ربيع علي الصورة قائلاً: «إيه رأيكم فشعري كده ????????» نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ونافس الفنان على ربيع فى رمضان الحالي بمسلسل أحسن أب، ويعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.