هبة مجدي تبهر الجمهور في صورة من كواليس مسلسل موسى (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هبة مجدي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورًا جديدة لها من كواليس المسلسل الرمضاني «موسى».

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وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت الفنانة المتألقة هبة مجدي بشخصية «شفيقة» التي تجسدها في المسلسل بإطلالة أنيقة بفستان أسود منقط بالأصفر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: «الفستان ده من تصميم الجميلة شكراً حبيبتي تسلم إيدك».

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.