بإطلالة خليجية.. نرمين الفقي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة نرمين الفقي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت الفنانة نرمين الفقي في أحدث ظهور من خلال إطلالة مميزة، ارتدت من خلالها عباءة باللون الازرق، وانهالت عبارات الغزل من قبل المتابعين للإشادة بجمالها الجذاب.



وتشارك النجمة نرمين الفقي فى مسلسل “النمر” إلى جانب محمد إمام بطولة كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.