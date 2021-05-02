بعد نشرها وصلة رقص.. ليلى أحمد زاهر تتعرض لانتقادات حادة من الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة الشابة ليلى زاهر، نجلة الفنان أحمد زاهر لموجة حادة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه.

ونشرت أحمد زاهر عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة شبيهة بتلك التي كانت تعتمدها الفنانة القديرة شريهان.

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وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول الفيديو، حيث أثار موجة متباينة من ردود الأفعال، فقد رأى بعض المتابعين أن ليلى تبدو عفوية ومرحة وحيوية، أشار آخرون إلى العكس وتعرّضوا لها بالنقد الجارح.

ومما جاء في التعليقات: «في تقل الدم ومفيش موهبة» و«جماعة أنا متفهمة مش ألذ حاجة بس افتكروا إنها عيلة لسه 16 سنة… راعوا شعورها» و«صعبة شريهان لأنها موهبة حقيقية مش داخلة بواسطة بابا» و«مفيش حد زي شيريهان» و«للأسف دمك تقيل جداً أوعي تعيديها تاني محدش عمره لا حيبقى شريهان ولا نيللي ولا سعاد حسني انسوا تقلدوهم خلاص».