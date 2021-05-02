أسيل عمران ترد بعد الهجوم عليها بسبب رقصتها

عدن - ياسمين عبد العظيم -

جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع رقص للفنانة أسيل عمران مع الفنان فايز المالكي في مسلسل ممنوع التجول الذي يعرض حاليا من بطولة الفنان ناصر القصبي.

أسيل تعرضت لموجة شديدة من الانتقادات ما دفعها للخروج والتعليق على هذا الجدل مؤكدة أن الجمهور بات ينتقد الأمور دون أن يتحقق منها ويراها من جانبها الفني.

ورأت أن الكثير من الأشخاص يفضلون السماع والهجوم قبل المشاهدة، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشدة في ذلك.

المشهد كوميدي فقط من المسلسل ويخدم السياق الدرامي للأحداث هكذا دافعت أسيل عمران عن نفسها وقالت إن المشهد لبنت تريد أن تحرج زوجها الكبير في السن وتصوره وهو يرقص، وتتصور أنه لا يفهم التكنولوجيا الحديثة.

جاء تعليق أسيل بعد موجة من الانتقادات القاسية التي طالت المشهد وفريق العمل، وعبّر المشاهدون عبر تويتر عن استيائهم من مشهد الرقص الذي عُرِضَ خلال شهر رمضان.

ومنذ بداية عرضه أثار مسلسل ممنوع التجول جدلا واسعا وتعرض بطله ناصر القصبي لانتقادات لاذعة، بسبب أدائه في بعض المساهد.

من بين تلك المشاهد ظهر ناصر القصبي وهو يشرب الخمر داخل غرفة أحد الفنادق مع مجموعة من أصدقائه السعوديين في السر، وهو يتحاور معهم عن أفضل المطربين الذين يستمع لهم.

وتسبب المشهد في حالة غضب بين المغردين السعوديين بسبب ما اعتبروه تشويه من القصبيللمواطن السعودي، وإظهاره على أنه مدمن للخمر في السر، ويفعل ذلك مع أصدقائه.

انتقادات أخرى طالت المحتوى، الذي وصفه البعض بـغير الهادف الذي يقدمه خلال شهر رمضان، وحملة التشويه التي يقودها ضد المواطن السعودي وإظهاره بأسوأ الأوصاف، خاصة بعد مقارنة مغردون سعوديون بين برنامج “سين” الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري، الذي يبرز إنجازات السعودية، ومسلسل “ممنوع التجول” الذي يعتبر معولًا يستخدمه ناصر القصبي لهدم المجتمع.