أحمد سعد بعلن استعداده الغناء في حفل زفاف سمية الخشاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم ينفي المطرب الشعبي أحمد سعد ولم يؤكد الأنباء المتواترة، حول طلب النجم محمد رمضان التعاقد معه لإحياء حفل زفافه على النجمة سمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل “موسى”.

وأكد سعد أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

وقال سعد: معنديش مشكلة من ناحيتي، وبالفعل كان هناك حديثا عن ذلك الأمر لكن لم نتوصل إلى أي اتفاق، ولا أعرف هل سأغني أم لا؟.

ورفض سعد نفي أو تأكيد التعاقد معه لاحياء حفل زفاف موسى من المعلمة حلاوتهم وأضاف: حتى الآن لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد الأمر، حتى لا أقول أخبار كاذبة، لم يتم الاستقرار على أن أغني في حفل الزفاف ضمن أحداث المسلسل.

ولم يوضح سعد كيف تستمر المفاوضات معه حول المشاركة في المسلسل، بينما أعلنت الشركة المنتجة والمخرج محمد سلامة، انتهاء تصوير المسلسل يوم الخميس الماضي وقرب الانتهاء من مونتاج بقية الحلقات وتسليمها إلى القنوات الفضائية العارضة.

مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.