عمل فني يجمع بسمة وهبي ومحمد رمضان.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإعلامية بسمة وهبة مشاركتها في عمل فني من المقرر أن يجمعها مع الفنان محمد رمضان من إخراج محمد سامي.

ونشرت بسمة وهبة صورة تجمعها مع محمد رمضان ومحمد سامي عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام قائلة: “أهم مخرج وأهم فنان مع العرافة، وقريبا نحن الثلاثي في عمل واحد”.

وعبر محمد رمضان عن سعادتها بالمشاركة في عمل فني قريب مع بسمة وهبة معلقاً على الصورة التي جمعتهم قائلاً:” وأنت أهم إعلامية”.وردت بسمة وهبة على تعليق محمد رمضان قائلة :”أهم فنان”.

وانتقدت بعض التعليقات وصف بسمة وهبة لمحمد رمضان بكونه أهم فنان وهاجم بعض المتابعين محمد رمضان وأنه مجرد ممثل عادي.