حملة سخرية بسبب مشهد في نسل الأغراب

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل والسخرية أثارها مشهد يجمع بين أحمد داش وأحمد مالك خلال أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.

ويظهر في المشهد كل من “سليم” أحمد داش و”حمزة” أحمد مالك على طاولة الطعام وهما يتناولان المحشي بالشوكة والسكينة مما أثار الجدل وبخاصة أن أحداث المسلسل تدور في الصعيد.

نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

يذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم “هروب اضطراري” قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران.