رامز جلال يتسبب في إصابة موجعة لحمادة هلال.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل الفنان حمادة هلال، ضيفًا على برنامج المقالب رامز عقله طار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال يوميًا في شهر رمضان على قناة mbc مصر.

خرج رامز جلال وبدأ في إطلاق الكرات الملونة على حمادة هلال، والتي أصيب بسبب أحدها في شفاهه العليا، وعلى إثرها تورمت الشفة العليا بشكل بدا موجعًا.

وفي نهاية الحلقة سخر رامز جلال من إصابة حمادة هلال مشبهًا إياه بالفنانة نجلاء بدر قائلا: “قاعد مع الفنانة نجلاء بدر”، ليضحكا معًا.

وكشفت أبحاث لنسب المشاهدة للأعمال التلفزيونية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أن أكثر الأعمال مشاهدة في الموسم الرمضاني، هو برنامج رامز جلال، “رامز عقله طار.

ووقع الفنان أحمد سعد ضحية الحلقة الأولى، بينما وقع اللاعب رمضان صبحي ضحية الحلقة الثانية من البرنامج، وحمو بيكا ولورديانا ضحايا الحلقة الثالثة، أما ويزو فكانت ضحية الحلقة الرابعة، والضحية الخامسة كان لاعب منتخب مصر، محمد مجدي قفشة.

وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ”توتا” ثامن الضحايا، والفنان المصري، محمد هنيدي الضحية رقم 9، والفنان المصري الشاب، أحمد مالك الضحية رقم 10، والفنان الكوميدي إسلام إبراهيم الضحية رقم 11، والفنان السوري معتصم النهار الضحية رقم 12، والفننة ريم مصطفى الضحية رقم 13، ولاعب كرة القدم المصري، محمد هاني الضحية رقم 14، والفنانة ريم عبد الله الضحية رقم 15.