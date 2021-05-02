بعد حجزهما في المستشفى.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من القلق والترقب تسيطر على جمهور ومتابعي الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وذلك بعد أنباء عن خروجهما من المستشفى.

وكان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز قد خرجوا من المستشفى بعد حجزهما بسبب تداعيات إصابتهما بفيروس كورونا، والذي تزامن مع أمراض الشيخوخة وقصور الكلى التي هاجمت الفنان الكوميدي.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، ما زال الفنان سمير غانم بغرفة العناية المركزة، حيث وُضعه على جهاز تنفس صناعي، بسبب ضيق في التنفس وقصور الكلي وأمراض الشيخوخة التي يعاني منها.

وفيما يخص الفنانة دلال عبد العزيز، وفقًا للمصادر، فإنها حاليًا داخل غرفة العناية المركزة، حيث وُضعت على جهاز «cpap» الخاص بالتنفس لتوزيع الهواء والأكسجين في جسمها بانتظام، مع إعطائها حقنًا مخدرة حتى لا تكون بكامل وعيها، حرصًا على راحتها التامة، لأن وضعها الصحي مستقرًا ولكن ليس في أحسن حالته.