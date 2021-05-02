بعد الاتهامات بالتحرش بملك قورة في برنامجه.. مفاجأة صادمة تنتظر رامز جلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد عرض حلقة الفنانة ملك قورة في برنامج «رامز عقله طار»، والذي يُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، تصدرت الحلقة محركات البحث بسبب ما تضمنته الحلقة.

وتسببت الحلقة في موجة حاجة من الانتقادات بسبب تصرفات رامز جلال في الحلقة، حيث بدأ رامز جلال في مغازلتها ببداية الحلقة.

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وخلال ظهور ملك قورة مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار، لم يتركها بلعبة التصويب الشهيرة، حيث صوب طلقات من مسدس لعبة، إلى أحد أجزاء جسدها، بشكل أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الجمهور ما حدث خلال الحلقة من مغازلات، وتعدي باللعبة بأنه «تحرش»، وأنه وسيلة لتعليم الأطفال الذين يشاهدون البرنامج بشكل كبير، صور متعددة للتحرش.

وفي أول رد فعل على الحلقة، كشفت مصادر عن تلقي النائب العام بلاغات ضد رامز جلال بالتحرش وارتكاب أفعال غير مناسبة لعرضها على شاشة التليفزيون.