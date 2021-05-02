بسبب الشيشة.. حمو بيكا أمام النائب العام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد مغني المهرجانات حمو بيكا وفرقته، بعد ظهورهم بأحد الكافيهات يدخنون الشيشة بمكان مزدحم.

وقال المحامي في بلاغه اتهم حمو بيكا وفرقته غير مكترثين بتعليمات الدولة التي تلزم الجميع بالإجراءات الاحترازية، وهو ما يعد استهانه بتلك التعليمات، وكذلك الترويج لعدم الانصياع لتلك القرارات الحكومية.

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وجاء في نص البلاغ، أن الدولة تبذل جهودا جبارة في محاولة مكافحة فيروس كورونا اللعين، وخاصة مع توحش الفيرس وارتفاع الإصابات بمصر ودول العالم، يأتي «بيكا» وفرقته يهدمون تلك المجهودات الجبارة في مكافحة الوباء العالمي مخالفين تعليمات رئيس الوزراء بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة وعدم الاستهانة بتلك التعليمات، بل على النقيض، عمل حمو بيكا وفرقته للترويج للمخالفة الإجراءات الاحترازية.