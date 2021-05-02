وفاء مكي تنهار بسبب حالة والدتها الصحية.. وهذا ما طلبته من المسؤولين

عدن - ياسمين عبد العظيم - انهارت الفنانة المتألقة وفاء مكي بسبب تدهور الحالة الصحية لوالدتها، حيث طالبت نقلها إلى مستشفى آخر بعد تدهور حالتها، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة وفاء مكي من داخل غرفة العزل التي تقيم فيها بمستشفى الهرم إن والدتها تواجه مشكلات في التنفس وقلة نسبة الأكسجين.

بعد نشرها وصلة رقص.. ليلى أحمد زاهر تتعرض لانتقادات حادة من الجمهور (اتفرج)

أصبحت شابة كبيرة.. لن تصدق كيف تغير شكل الطفلة جنا عمرو (اتفرج)

وقالت الفنانة وفاء مكي: «اعملو معروف عاوزة أنقل أمي المستشفى الأكسجين عندها مش كويس».

وبالتواصل مع ليلى عبد القادر والدة الفنانة وفاء مكي، قالت لـ«الوطن» إنها لم تتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، حيث لم تجرِ فحوصات حتى الآن، ولكنها تعانى من أعراض خاصة أنها كانت مخالطة لابنتها، التي جرى نقلها إلى المستشفى، يوم الخميس الماضي، وتابعت: «حالتى ليست سيئة للغاية ولكن لدى مشكلة في التنفس بصورة طبيعية».

وطمأنت «مكي» جمهورها على حالتها الصحية، حيث قالت إنها تشهد تحسنا واضحا، ولكنها ما زالت تتلقى برتوكول العلاج الخاص بكورونا، بالإضافة إلى احتياجها إلى التنفس من خلال «ماسك» الأكسجين.