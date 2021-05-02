مفاجأة.. هذا الفنان ابن النجم الراحل وائل نور.. لن تصدق حجم الشبه بينهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا للفنان الشاب يوسف وائل نور، نجل الفنان الراحل وائل نور، وذلك في مفاجأة للجمهور.

الأمر المفاجئ أن يوسف وائل نور قد شارك في السباق الدرامي الرمضاني للعام 2019 في مسلسل «كلبش 3»، والذي جسد دور البطولة فيه الفنان أمير كرارة.

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ويوسف هو ابن الفنان الراحل وائل نور من زوجته السابقة الفنانة أميرة العايدي، ومشاركته في مسلسل «كلبش 3» هو الظهور الذي يعتبر أول تجاربه في مجال التمثيل.

ويُذكر أن الفنان الراحل وائل نور من الممثلين الذين أجادوا أداء أدوار الولد الشقي قبل أن يغيبه الموت منذ ثلاث سنوات، عرفه الجمهور من خلال دوره في مسلسل «البخيل وأنا» وانطلق بعده في مسلسلات «ذئاب الجبل» و«المال والبنون» وأفلام «الاحتياط واجب» و«سنوات الخطر» و«مراهقون ومراهقات».