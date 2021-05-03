مي عمر تثير الجدل بظهورها بملابس النوم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مى عمر

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها، في أحدث ظهور لها.

حيث ظهرت الفنانة مي عمر من خلال الصورة وهي مرتدية ترينج باللونين الأصفر والرمادي كشف عن رشاقتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الأسود بطريقة مميزة.

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وكتبت الفنانة مي عمر علي الصور قائلة:” متجمعين علي الخير” نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة مى عمر فى بطولة مسلسل نسل الاغراب بطولة كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.