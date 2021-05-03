لهذا السبب انهار محمد سامي من البكاء أمام بسمة وهبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد سامي

دخل المخرج المتألق محمد سامي في نوبة بكاء حادة، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «العرافة».

وكان سبب بكاء المخرج محمد سامي حديثه عن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، حيث أكد أنه أصيب بحالة من الاكتئاب بعد رحيلها.

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وقال المخرج المتألق محمد سامي إنه تاثر برحيلها وأصيب بالاكتئاب، معقبًا: “حبيتها جدًا من قلبي، واشتغلت معاها كثيرًا، ودايما كانت بتقول أنت ابني.. ودايما كنت بعاكسها طول الوقت كأن عندها 19 سنة، ورقصنا مع بعض”.

وجدير بالذكر أن المخرج محمد سامي ظهر في برنامج «العرافة»، والذي يعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.