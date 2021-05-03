لورديانا تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها على البحر

عدن - ياسمين عبد العظيم - لورديانا

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، صورة جديدة لها، وهي تقضي إجازتها في البرازيل.

حيث ظهرت الراقصة لورديانا بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية كاش مايوة باللون الأسود؛ وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

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ومن ناحية أخرى كشفت لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.