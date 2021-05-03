مفاجأة صادمة.. فنانة شهيرة تنضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أرشيفية

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن إصابة الفنانة هند عبد الحليم، وأسرتها بالكامل بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما جاء في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا.

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وقالت الفنانة هند عبد الحليم: «الفترة دي فتره صعبة أوي.. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جمبه وتاخد بالك منه، أو حتى تشوفه وخاصةً لما تتعب انت كمان ومتبقاش فعلاُ عارف تعمل أي حاجة».

أضافت: «بس الحمد لله ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا و من أهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي.. فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظة خالوا بالكوا منه.. اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال وتشفيني وتمدّنا بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».