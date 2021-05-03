فيديو جديد لـ خالد مقداد مؤسس طيور الجنة داخل العزل.. لن تصدق كيف أصبح شكله

عدن - ياسمين عبد العظيم - خالد مقداد

لا يزال الفنان خالد مقداد مؤسس قناة “طيور الجنة” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب استمرار حجزه في العزل في العناية المركزة بعد معاناته من وعكة صحية.

وفي أول ظهور له من داخل غرفة العزل، نشرت ابنته جنى مقطع فيديو وهي تقف خلف زجاج الغرفة وتلقي التحية عليه قبل أن تظهر تأثرها الشديد وتبدأ بالبكاء.

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وتسبب الفيديو في حالة من الجدل، حيث أعادت عدة حسابات نشره في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها في ساعات قليلة بعد النشر أكثر من 131 ألف مشاهدة وتمنى الجميع للأب الشفاء العاجل.



ويشار إلى أنه تم قبل هذا تناقل خبر أفاد بوفاة الأب وهو ما رد عليه ابنه وليد المقداد. وظهر لهذه الغاية في مقطع مصوّر نشر على “إنستغرام” وقال فيه إن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات، لافتاً إلى أن والده ما زال في المستشفى وأن حالته مستقرة، داعياً المتابعين إلى الدعاء له بالشفاء ومؤكداً أن الأسرة ستعلن كل المستجدات في حينها.