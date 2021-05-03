شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – هبة مجدي هتويك الجمال كما يجب أن يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة هبة مجدي، صورًا جديدة لها من كواليس المسلسل الرمضاني “موسى”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هبة مجدي من شخصية “شفيقة” التي تجسدها في المسلسل بإطلالة أنيقة بفستان أسود منقط بالأصفر، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وعلقت علي الصورة قائلة: “الفستان ده من تصميم الجميلة شكراً حبيبتي تسلم إيدك ????????”

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان “موسى” حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم “رياض الخولي” بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.