شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – مايا دياب نايمة على بطنها وتستعرض مؤخرتها بالمايو المقطع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر صفحتها في إنستغرام أثناء تواجدها على البحر بصحبة إبنتها، وافترشت التراب على بطنها، مرتديه مايوه أسود وربطت شال صغير على شعرها، وعلقت: “الأمومة هي مدرسة الحب والعطاء”.

ولاقت صورتها إعجاب المتابعين، والهبت قلوبهم فأمطروها بكلمات الغزل والإعجاب وعبروا عن اعجابهم بجمال إبنتها، بينما إنتقد البعض ضهورها الجريء، وطريقة إستعراض مفاتنها.

كما نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها مرتدية فستان أبيض شيفون بتسريحة شعر مميزة، نالت بها إعجاب متابعيها.

يذكر أن النجمة اللبنانية مايا دياب قد اطلقت مؤخراً إعلان لمشروع سكني وتجاري للمعيشة بمدينة الإسكندرية في مصر بعنوان “أحلى أيام”، وأطلت مايا دياب من خلاله بفيديو كليب مليء بالتفاؤل والايجابية والحب والفرح، هذا وقد طرحت مايا دياب مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي”