شكرا لقرائتكم خبر عن غلبت رانيا يوسف – روبي تستعرض مؤخرتها وتبرز مفاتنها بفستان عريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنان روبي صورة لها على المسرح عبر صفحتها على مواقع التواصل، وظهرت مرتدية فستان أزرق وفضي لامع، مكشوف الكتف، وبفتحة طويلة كشفت عن فخذها،ورفعت شعرها، ووضعت مكياج ناعم، زاد من سحر إطلالتها.

ولاقت إطلالة روبي إعجاب المتابعين والجمهور وتغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها وحضورها اللافت.

ويذكر أن الفنانة روبي قد طرحت مؤخرا أغنية أنا لو زعلانة على قناتها بموقع يوتيوب، لكن تعرضت الاغنية لأزمة بسبب خلاف مع المخرج مصطفى عامر، حيث لم يقم بإرسال التنازل الخاص به عن العمل إلى الشركة، ولكن تم حل الموضوع والتصالح، وجارالاتفاق على إعادة طرح الكليب.