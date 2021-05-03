شكرا لقرائتكم خبر عن بالبجامة – زينة قاعد تعيظ أحمد عز: تستعرض مؤخرتها بكل جراءة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة زينة؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت الفنانة زينة؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال أنيقة تواكب الموضة مرتدية بنطلون وشميز باللون الكحلى الغامق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وتشارك زينة فى بطولة مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل “كله بالحب” على قنوات: النهار – النهار دراما – روتانا دراما – osn – منصة فيو Viu.