شكرا لقرائتكم خبر عن من على السرير – أتفرج بنت أحمد زاهر غلبت سما المصري في الرقص البلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت ليلى زاهر، ابنة الفنان المصري أحمد زاهر للانتقادات القاسية، و ذلك بعدما نشرت مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة شبيهة بتلك التي كانت تعتمدها الفنانة شريهان.

وأطلق الفيديو الذي تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) موجة من الجدل، فيما رأى بعض المتابعين أن ليلى تبدو عفوية ومرحة وحيوية، أشار آخرون إلى العكس وتعرّضوا لها بالنقد الجارح، وفق (لها).

ومما جاء في التعليقات: “في تقل الدم ومفيش موهبة” و”جماعة أنا متفهمة مش ألذ حاجة بس افتكروا إنها عيله لسه 16 سنة.. راعوا شعورها” و”صعبة شريهان لأنها موهبة حقيقية مش داخلة بواسطة بابا” و”مفيش حد زي شيريهان” و”للأسف دمك تقيل جداً أوعي تعيديها تاني محدش عمره لا حيبقى شريهان ولا نيللي ولا سعاد حسني انسوا تقلدوهم خلاص”.

ويُشار إلى أن ليلى ووالدها الفنان أحمد زاهر كانا قد تعرّضا للانتقاد بسبب ظهورهما في مقطع مصوّر حيث اعتبر بعض المتابعين أنهما باتا يطلاّن على الجمهور بشكل متكرر وأن هذا يستهلك حضورهما وعفويتهما.