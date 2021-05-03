شاهد – حلا الترك اكتسحت رانيا يوسف بظهور مثير : بينت السمانة كلها

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة حلا الترك صورة لها على الإنستغرام مرتدية فستان فوق الركبة مع قطعة شيفون من الاسفل، وسدلت شعرها، مع مكياج ناعم أضاف السحر على إطلالتها.

ولاقت صورة حلا الترك إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وانوثتها الطاغية، بكلمات الحب والدعم.

ويذكر ان حلا الترك تعيش في ازمة مع والدتها بعدما رفعت على والدتها قضية نصب واتهماها بسرقة 200 الف دينار بحريني منها، فقررت محكمة بحرينية بسجن والدة الفنانة حلا الترك، لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وأكدت منى السابر والدة حلا أنه لا فائدة من تسديد المبلغ الآن، ويجب أن تتنازل حلا حتى يتم إيقاف الحكم”، مضيفة أنها صدمت لعدم تنازل ابنتها عن القضية.

وتسسب قضية حلا الترك مع والدتها بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن الحكم تزامن مع موعد عيد الأم الذي يصادف 21 مارس.