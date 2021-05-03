شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – الفنانة نور هتجننك وتفرجك على المهلبية بالمكسرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة نور اللبنانية متابعيها صورة من كواليس المسلسل الرمضاني “ضل راجل”، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و نالت الصورة إعجاب متابعيها و علقوا كالتالى:

-قمر

-ماشاء الله

وفي سياق آخر كشفت أحداث الحلقة 15 من مسلسل “ضل راجل”، وجود دليل على مصور من قبل أحد حراس الملهى الليلي الذي كانت تسهر فيه “شهد” ابنة كابتن جلال مع أصدقائها وزوجها سليم النجار الذين شاركوا جميعا في حادث محاولة إجهاضها وإلقائها في الشارع.

وبدأت الحلقة بمشاهدة كابتن جلال للفيديو ومساومة البودي جارد له لدفع مبلغ 100 ألف جنيه مقابل الحصول على دليل إثبات التهمة على سليم النجار وأصدقائه، الذين شاركوا جميعا في محاولة التخلص من حمل شهد والحصول على نسخة ورقة الزواج العرفي من حقيبتها.

حاول كابتن جلال التفكير في بيع منزله لزوج شقيقته والانتقال لشقة إيجار لتوفير المال الكافي لشراء الفيديو وإثبات حق ابنته لكن أسرته رفضت الفكرة، وحاولوا المساعدة بعرض بيع الذهب والتاكسي الخاص بخاله.

أخبر سليم النجار والد غادة شريكته في الجريمة بالتفاصيل الكاملة التي وقعت ليلة الحادث في الحلقة الماضية، لكنها عادت لتروي مزيدا من الأحداث بعدما تسببت في حدوث نزيف لشهد وخروجهم جميعا في سيارتها لمحاولة التخلص منها.

بدأت العلاقة بين الطبيبة ملك وضابط المباحث في التطور بعدما عرضت مساعدته في توفير ممرضة ترعى الحالة الصحية لوالده وزارته في منزله للاطمئنان عليه، ويبدو أنه سيلعب دورا في أحداث حياتها خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما أصرت على عدم العودة إلى زوجها السابق.

مسلسل ضل راجل يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونيرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وكان الفنان ياسر جلال، قد تصدر تريند تويتر، بهاشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله ضل راجل والآخر يحمل اسمه”ياسر جلال، بعد أن لاقت الحلقات التي تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.