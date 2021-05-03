شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – غادة عبد الرازق مش هتجيبها لبر : لبست الاسود القصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة باللون الروز، وإعتمدت مكياجا جذابا.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق، بزوجها، مدير التصوير “هيثم زنيتا”؛ بعد مشاركتهما سويا، العام الماضي، في مسلسل “سلطانة المعز”.

مسلسل “لحم غزال”، بطولة “غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول”، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل “لحم غزال” على قنوات: “MBC مصر- MBC مصر 2- قناة دبي”، ومنصة “شاهد vip”.