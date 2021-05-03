شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل أوضة نومها – شاهد منة عرفة هتفرجك على الحلاوة بالقشطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة منة عرفة؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت الفنانة منة عرفة؛ بالبيجامة الحمراء فى منزلها احتفالا بعيد ميلادها ال ٢٢.

يصادف اليوم السبت الموافق أول مايو، عيد ميلاد الفنانة منة عرفة، فهي من مواليد هذا اليوم عام 1999 واحترفت التمثيل منذ الصغر ، وتعد ضمن النجمات اللاتى أثرن جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة.

ورغم قلة تواجدها الفنى، إلا أن منة عرفة دائما ما تثير الجدل مع كل ظهور لها، تارة بسبب ملابسها المثيرة مما يجعلها محور انتقاد رواد السوشيال ميديا ، على اعتبار أنها مازالت فى أذهانهم الطفلة خفيفة الظل التى وقفت أمام أحمد حلمى فى فيلم “مطب صناعى”، وتارة أخرى بسبب علاقتها العاطفية من قبل مع نجل أحد الفنانين، ومؤخرا مع اليوتيوبر على غزلان.