شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – مريهان حسين شردت للحظات فظهرت منطقتها الحساسة بشكل كامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتألقت مريهان حسين بإطلالة بسيطة مبهجة مرتدية بلوزة باللون الأبيض وبنطلون أصفر ،و لم تتكلف بوضع الماكياج معتمدة علي جمال بشرتها .

وعلقت مريهان على الصورة قائلة:”شم النسيم في رمضان كريم،كل سنة وانتو حلوين”، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وكانت أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل “ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.