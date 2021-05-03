شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض الشفاف والقصير – شاهد ندى بسيوني هتوريك الحتة الكندوز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت ندى بسيوني بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض قصير وهو ما جعل إطلالتها جذابة وملفتة للأنظار.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :

قمر – بتصغري و تحلوي- جميلة من يومك .

وكانت كشفت ندى بسيوني عن دورها في فيلم ساحر النساء، “أقدم في ساحر النساء شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي طبيبة نفسية تحاول علاج أحد المرضى وهو محمد سليمان، ولكن بعد فترة تكشف أنها تعالج نفسها من بعض العقد، وهي شخصية مركبة أقدمها لأول مرة”.

فيلم ساحر النساء بطولة كل من ندى بسيوني ومحمد سليمان وسميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدي

وتقدم ندى بسيوني برنامج على قناة النهار، تحت عنوان حاجة حلوة والذي يوثق تاربخ المناطق الجمالية في مصر.