شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – بنت هيفاء وهبي اكتسحت رانيا يوسف بظهور مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحظى الشبه بين الفنانة هيفا وهبي وابنتها زينب فياض باهتمام الكثير من المتابعين. وفي هذا السياق تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” فيديو جديداً للإبنة ظهرت فيه وهي تؤدي مقطعاً من أغنية “الطبطبة” مع ابنتها دانييلا.

ولاحظ الكثيرون أن طريقة كلامها وغنائها تشبه إلى حد كبير طريقة والدتها، وهذا ما ركزت عليه الكثير من التعليقات على تلك الحسابات .

يُشار إلى ان الناقدة الكويتية ليلى أحمد أثارت الاهتمام في وقت سابق بحديثها عن العلاقة بين هيفا وابنتها خلال الفقرة المخصصّة لها ضمن حلقة من برنامج “عا السيف” الذي يُعرض على شاشة Atv الكويتية.

وأشارت إلى أن الابنة انتُزعت من الأم في طفولتها فانقطع التواصل بينهما منذ ذلك الحين وأن زينب تعمل حالياً في مجال الإعلانات وتتقن عملها، لافتة إلى أنها تمكنت من تحقيق الشهرة لأنها ابنة هيفا