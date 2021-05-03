شكرا لقرائتكم خبر عن عود البطل وصل – شاهد لورديانا راحت البرازيل وقلعت كل الهدوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،حيث تقضي إجازتها في البرازيل.

وظهرت الراقصة لورديانا؛ بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية كاش مايوة باللون الأسود؛ وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.