المحزق بين المستخبي – اتفرج حورية فرغلي جابت رانيا يوسف الأرض

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة حورية فرغلي مجموعة من الصور عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت حورية فرغلي وهي، في مطار القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح جراحتها الأخيرة في أنفها وعلقت: “مطار القاهرة مصر”.

وكانت حورية خضعت لمجموعة من العمليات الجراحية فى أنفها، بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، بعد تعرضها للإصابة فيها.

وأجرت حورية فرغلي عملية جراحية ثالثة يوم 24 مارس الماضي، كما أجرت قبلها عمليتين ، كانت العملية الجراحية الثانية في “الأنف”، فى الأول من مارس ، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح وكانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعها في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحته.

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفاؤلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.