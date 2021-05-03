شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – لاميتا فرنجية هتعيشك ليلة حمرا من اوضة نومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة جريئة داخل أحد المطاعم، مرتدية “سترة مكشوفة باللون الأسود وتنورة قصيرة من اللون الأحمر، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز عن جمالها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.