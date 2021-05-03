باسم ياخور يتغزل في أمل بوشوشة ويوجه إليها الشكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب النجم السوري باسم ياخور عن إعجابه الشديد بأداء النجمة أمل بوشوشة كشريكة له ببطولة “على صفيح ساخن” وأكد أن الأداء الذي قدمته أمل بوشوشة بعفوية وإحساس كبيرين جعلته يستمتع بالأداء والشراكة معها.

باسم قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: كمية الإحساس والصدق والكلام الذي تنطقه العين بدون أن تتحدث الشفاه هو ما يصنع الشريك الرائع الذي يمنحك القوة لتصنع معه مشهداً ممتعاً. شكرا أمل على متعة لحظات الأداء الجميل التي منحتني اياها.

مسلسل ” على صفيح ساخن ” من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي وبطولة كل من باسم ياخور وأمل بوشوشة وسلوم حداد وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وميلاد يوسف.

واستطاع العمل أن يحقق نسب متابعة عالية وإشادات نقدية واسعة بأداء نجومه.