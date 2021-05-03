اتولدت من جديد.. حورية فرغلي تعود إلى القاهرة بسعادة غامرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت الفنانة حورية فرغلي إلى القاهرة وذلك بعد نجاح عمليتها الأخيرة في أمريكا وعودة أنفها إلى طبيعتها.

وظهرت حورية وعليها ملامح الفرحة، داخل صالة مطار القاهرة، وطلت بملابس كاجوال مع ارتداء الكمامة السوداء، وقالت ببهجة شديدة في أول تصريح لها عقب وصولها: أنا حاسه إني اتولدت من جديد.

وأكدت حورية فرغلي، عقب وصولها إلى مطار القاهرة، أنها استعادت حاستي الشم والتذوق وأن تم علاج كافة الأخطاء الطبية السابقة، لافتة إلى أنها كانت تنظر من حين إلى أخر إلى السوشيال ميديا وما يدون عنها، إلا أنها كانت تحزن من اشاعة الوفاة التي كانت تنشر عنها من فترة إلى أخرى، وكانت تسبب لها حزن شديد خاصة أثناء العمليات الجراحية التي كانت تقوم بها.