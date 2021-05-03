محمد رحيم لعمرو مصطفى: اشتغل وانت ساكت والزم حدودك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجم الملحن المصري محمد رحيم، مواطنه الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بسبب تصريحاته خلال لقاءه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة”.

عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق “فيسبوك” وجه محمد رحيم رسالة لعمرو مصطفى يهاجمه فيه قال فيها: صديقي عمرو مصطفى شاهدت حلقتك في برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة، وكان ليا تعليق الحقيقة، شوف يا عمرو أنا ميهمنيش أبدا إنك تبقى عايش في كدبة كبيرة ومصدقها لكن يهمني إنك متفرضش الكدبة دي على الناس وتحاول تقنع بيها بعض شرائح الجمهور البسيط اللى ميعرفش حاجات كتير عن أسرار وخبايا المهنة بتاعتنا، البلد مليانة مبدعين وعلى أعلى مستوى من الموهبة والدراسة والإبداع، وكل واحد ليه مدرسته وليه تجاربه اللى لازم تحترم”.

وتابع: “كل واحد شق طريقه بنفسه وبذل مجهود لا يستهان به فأنت مش من حقك تقلل من حد، ولا تحط نفسك فوق حد ولا تغلط في حد من أبناء مهنتك المبدعين اللى كلهم ناجحين، سواء مطربين أو ملحنين، اشتغل وانت ساكت والزم حدودك أنت مش أكتر من ترس في عجلة جوة مصنع جوة مدينة جوة بلد كاملة اسمها بلد الإبداع والفن والحضارة وهوليوود الشرق مصر”.

وأضاف محمد رحيم: “أنا كل ما ابدأ معاك صفحة جديدة ترجع تخون الصداقة والعيش والملح، وتفاجئني بما هو أفدح من كل مرة قبل كده، كتير كنت بسكت وبقول مفيش داعي نكبر الموضوع، المرادي أنت بجد زودتها أوي كفاية غلط في الناس كفاية سخرية من مجهود الناس، كفاية تعدي على كل الناس اللي شقيت وحفرت في الصخر علشان تكون أساميها، وأنا كنت أتمنى أن الرد ده اسمعه من السيد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أو رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين د.مدحت العدل، ولكن كلهم سمعوا إهانة الناس وسكتوا ورمضان كريم محمد رحيم”.