شكرا لاهتمامكم بخبر بعد ظهوره في الفرح.. أحمد سعد يفجر مفاجأة عن مشهد زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدة صور تجمع بين الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان والمطرب أحمد سعد في لقطات أثارت حالة كبيرة من الجدل.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير، فقد ظهرت سمية الخشاب بفستان الزفاف بجانب محمد رمضان، وبرفقتهما أحمد سعد.

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وظهر في الصور أيضًا أحمد سعد وهو يرص، حيث يجسد شخصية المطرب في حفل الزفاف في مسلسل «موسى»، والذي يقوم ببطولته الفنن محمد رمضان والنجمة سمية الخشاب.

وكان محمد رمضان أول من نشر تلك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي أظهرت مجموعة صور من كواليس المسلسل ظهر فيها وهو يتزوج من سمية الخشاب التي لقبت نفسها بـ«ملبن مصر»، وهو اللقب الذي أطلق عليها قبل بداية عرض المسلسل، بعد قصة حب كبيرة في أحداث المسلسل.

والمفاجأة كانت تواجد المطرب أحمد سعد طليق سمية الخشاب السابق معهما في الصور؛ حيث من المقرر أن يغني في مشهد الفرح، وانهالت عليهم التعليقات من جمهور السوشيال ميديا معبرين عن دهشتهم بتواجد أحمد سعد.

الأمر الأكثر مفاجأة هو نشر المطرب أحمد سعد على حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورا من كواليس الحلقة التي يظهر فيها في حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل.

وظهر أحمد سعد وهو يغنى ويرقص بالفرح، والتقط سعد مع رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور.

وفي وقت سابق، كان الفنان أحمد سعد قد أكد أنه لا يمانع في إحياء حفل زفاف الفنان محمد رمضان على الفنانة سمية الخشاب.

وأوضح سعد أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

وقال سعد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج mbc trending: معنديش مشكلة من ناحيتي، وبالفعل كان هناك حديثا عن ذلك الأمر لكن لم نتوصل إلى أي اتفاق، ولا أعرف هل سأغني أم لا؟.

ورفض سعد في ذلك الوقت نفي أو تأكيد التعاقد معه لإحياء حفل زفاف موسى (محمد رمضان) من المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) وأضاف: حتى الآن لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد الأمر، حتى لا أقول أخبار كاذبة، لم يتم الاستقرار على أن أغني في حفل الزفاف ضمن أحداث المسلسل.

ولم يبين سعد كيف تمت المفاوضات معه حول المشاركة في المسلسل، بينما أعلنت الشركة المنتجة والمخرج محمد سلامة، انتهاء تصوير المسلسل يوم الخميس الماضي وقرب الانتهاء من مونتاج بقية الحلقات وتسليمها إلى القنوات الفضائية العارضة.