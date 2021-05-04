محمد سامي يفجر مفاجأة بشأن جملة “كتع كسح كسل” في نسل الأغراب

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد المخرج محمد سامي على الانتقادات التي وُجهت له بسبب مسلسله «نسل الأغراب»، والذي يواجه انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المخرج محمد سامي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة”، المُذاع عبر فضائية “المحور”: “هناك بعض المنتقدين.. لكن أنا بلف وأشوف القهاوي وأشوف حجم المشاهدات من خلالهم”.

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لهذا السبب انهار محمد سامي من البكاء أمام بسمة وهبة

وتابع المخرج محمد سامي في تصريحاته: “أنا بشتغل عند الجمهور وبشوفهم.. والنقد الموجود على السوشيال ميديا غير الموجود على الواقع”.

وقال إن المسلسل مبالغ في شخصياته وواقعه، وحجم الغضب، وهذا الأمر مقصود، كاشفًا سر جملة “كتع كسل كسح”، قائلًا: “كنت بقولها لأصحابي اللى مكنوش بيذاكروا من أيام الجامعة”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.