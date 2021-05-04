شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن حضر – شاهد ياسمين صبرى لبست الشفاف وظهرت حمالة الصدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين صبرى عدة صور من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز العليقات كالآتى: زى القمر – مشاء الله – ربنا يحفظك.

وبدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية في 2014، من خلال مسلسل “جبل الحلال” ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة من المعارف؛ بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.