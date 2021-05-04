شكرا لقرائتكم خبر عن بص الحلاوة – دنيا عبد العزيز فازت على رانيا يوسف: طلعت الدبوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رمضانيه.

وظهرت الفنانة دنيا ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة مرتدية قفطان مغربي باللون الاسود مع الدهبى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.