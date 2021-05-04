شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسود الشفاف – شاهد درة شردت للحظات فظهرت السمانة كلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية عباءة محتشمة باللون الأسود بنقوش براقة أضافت لمسة جذابة على طلتها.

وعلقت درة على الصورة قائلة: “Keep it classy”.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات عليها: “قمر، زي الملاك، جميلة ربنا يحميكي”.

كانت الفنانة درة كشفت عن كواليس التحضير لشخصيتها فى مسلسل “بين السما والأرض” المعروض في الموسم الرمضاني الحالي.