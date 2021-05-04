شكرا لقرائتكم خبر عن من جنب السرير – شاهد سمية الخشاب شردت للحظات فظهر صدرها بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها من مسلسل موسى،وذلك عبر خاصية الاستورى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سمية الخشاب،مرتدية فستان زفاف، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وتشارك سمية الخشاب في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.