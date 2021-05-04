شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – شاهد روجينا لبست النقاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة روجينا فيديو جديدا، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهرت روجينا فى الفيديو من كواليس مسلسها “بنت السلطان”.

ويعرض مسلسل “بنت السلطان”، الساعة 8 مساء، على قناة النهار، ثم التاسعة مساء على “النهار دراما”، ويعاد 3 مرات على الشاشتين في مواعيد مختلفة.

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

وتشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عددا كبيرا من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.