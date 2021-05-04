أزمة بين ياسمين عبد العزيز ومؤلف مسلسلها الرمضاني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أزمة مكتومة بين عمرو محمود ياسين الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسله الجديد “اللي ملوش كبير” كشفت عنها متابعة لمؤلف المسلسل الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

المتابعة أكدت الغاء عمرو وياسمين متابعة بعضهما على إنستجرام وطان ياسين قد أثار الجدل بعدما نشر عبر حسابه بموقع إنستجرام صورة رمزية قال إنها تعبر عن بعض الأشخاص الذين يظهرون في الحياة “بوجهين” وعلق عليها قائلا: ربنا يكفينا شر الناس دي.

المفاجأة جاءت مع تعليق متابعة لعمرو ياسين قالت فيه: عاملين انفولو لبعض واختك عاملة انفولو لها رغم إنها كانت عندها، وكلامك هذي كلها أشياء تشكك الجمهور ومش أنا بس وعامل انفولو للمخرج والمخرج كذلك، والتلقيح بالكلام على السوشيال ميديا ده كله ضدكم على فكرة وأنا بحترمك وبحترم ياسمين وبحب نجاحكم مع بعض فبلاش الشغل ده كله، وبالنهاية إن شاء الله تتصالحون.

وقالت متابعة أخرى: معلش بس حتى لو كان في مشكله بينك و بين ياسمين شغل التلقيح فالسوشيال ميديا مش حلو خالص ! الناس مالها علاقه بالخلافات حينفرو من المسلسل اللي يكون فيه خلافات اساسا ! اتمنى ربي يهديكم و ترجعو تحلو مشكلتكم من غير تدخل الاعلام.

ليرد عمرو محمود ياسين عليه: لا ياسمين مش بوشين لكن الواحد بيقابل ناس كتير بوشين ومافي داعي للاجتهادات.

وتابع قائلا: البوست اللي حضرتك بتعلق عليه لا علاقة له بياسمين ياسمين تتميز بالصراحه و ده شيء يحسب لها.

مسلسل “اللى ملوش كبير” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين “جونيور” وحلا زلط.