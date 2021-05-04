رمضان مختلف في حياة مي كساب: أول سنة أصوم بعد 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت النجمة مي كساب إنها احتفلت بشهر رمضان الجاري، بشكل خاص مؤكدة إنها عادت للصيام هذا العام بعد انقطاع دام خمس سنوات بسبب رخصة “الحمل والرضاعة”.

وأكدت مي خلال لقائها مع الإعلامية غدير حسان، ببرنامج “صايم ولا زى كل سنة”، والمذاع عبر الراديو 9090، إنها لم تصم منذ 5 سنوات بسبب الحمل والرضاعة.

وأضافت: دى أول سنة أصوم فيها بعد 5 سنين، وطلبت من كل المحيطين بي محدش يسألنى “صايم ولا لأ” ويبعدوا عني.

وقالت إنها لم تخطط لحياتها كممثلة ومطربة وأم وزوجة، ونجحت في هذه المجالات بنفس الوقت بتوفيق من الله لأنها لا تخطط لحياتها من الأساس.

وأضافت كساب أنها فى البداية لم تكن تفهم السوشيال ميديا ولا تعرف كيفية التعامل معها، متابعة: ابقى كذابة لو قولت إنى بفهم قوى فى السوشيال ميديا”، منوهة إلى أن الحياة الشخصية للفنان يجب أن تبقى بعيدة عن السوشيال ميديا.

وتابعت: بعض الزملاء استخدموا السوشيال ميديا خطأ ولكن ليس من حقي التعليق على تصرفاتهم ولكن المؤكد أن السوشيال ميديا جرأت الناس على الفنان.

وأوضحت أنها تستحق مكانة أكبر مما هى فيه، مضيفة: ربنا كاتب لكل واحد رزقه، وبدأت صغيرة وحصل لى تراجع في آخر 10 سنين، وأحسن حاجة فى العشر سنين إنى اتجوزت وخلفت”، مشيرة إلى أنها تستعد للموسم الثالث من مسلسل اللعبة، حيث يتم كتابة المسلسل الآن.

ونفت مي كساب ما تردد عن تدخلها في انفصال أوكا عن أورتيجا، وقالت: أنا بعيدة خالص عن المشاكل بينهما، منوهة إلى أن الفنان صلاح عبدالله عنفها ذات مرة لأنها كتبت نقد عن أفلام العيد، معلقة: أنا بعتبر صلاح عبدالله زى أبويا.